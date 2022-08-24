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На всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу: карта

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На всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу: карта

Станом на 17:35 24 серпня по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу.

Спочатку тривогу оголосили у північних, західних, східних та центральних регіонах України, проте згодом туди приєднався і південь. 

Про це свідчить карта повітряних тривог. 

Місцева влада закликає українців не нехтувати повітряними тривогами та скористатись укриттями, оскільки саме 24 серпня західна та українська розвідки повідомляли про масштабні ракетні удари. 

Відомо, що під час останньої повітряної тривоги ракетами обстріляли Хмельницьку область. Також вибухи було чутно і на Житомирщині. 

Нагадаємо, моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що з території Білорусі на Україну летять ракети.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3764
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