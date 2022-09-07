На всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу: у Мережі повідомляють про запуск ракет з Каспію

Станом на 19:30 7 вересня на всій територій України, крім Криму, оголосили сигнал повітряної тривоги.

Масована повітряна тривога поширилася у всіх областях України досить швидко.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

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У телеграм-каналах повідомляється про імовірність запуску крилатих ракет х-100/х-55 Ту-95 з Каспійського напрямку та ворожу авіацію в небі над анексованим Кримом. Закликаємо українців не нехтувати повітряними тривогами та скористатися укриттями.

ФОТО: Масштабна повітряна тривога

Нагадаємо, на Запоріжжі російські окупанти розстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. На місці трагедії загинуло троє осіб. Ще сімох людей поранено, з них троє - у тяжкому стані.

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