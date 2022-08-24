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На всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетного удару (мапа)

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На всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетного удару (мапа)

Фото з відкритих джерел

Станом на 20:05 24 серпня майже на всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу.

Спочатку сигнал повітряної тривоги був оголошений у центральних, східних, південних та північних областях, проте згодом до них приєдналася західна Україна.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Мапа повітряних тривог / ©
Мапа повітряних тривог

Місцева влада закликає українців не нехтувати повітряними тривогами та скористатися укриттями, оскільки саме 24 серпня західна та українська розвідки повідомляли про масштабні ракетні удари Росії.

Зауважимо, протягом 24 серпня, у День Незалежності, на всій території України масовано лунають повітряні тривоги. Про це раніше повідомляла українська влада.

Відомо, що під час останньої повітряної тривоги ракетами обстріляли Хмельницьку область. Подробиць наразі немає.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9181
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