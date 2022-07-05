На всій території України у ніч на 5 липня оголошено повітряну тривогу: існує загроза ракетного удару

На всій території України у ніч на 5 липня оголошено повітряну тривогу: існує загроза ракетного удару

Запуск російських ракет відбувся над акваторією Азовського моря.

У ніч на вівторок, 5 липня, о 3.30 на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомляють інформаційні Telegram-канали, запуск російських ракет відбувся над акваторією Азовського моря.

Упродовж короткого часу зона повітряної тривоги поширилася з центральних областей на південь та захід країни. Куди націлені ракети наразі не відомо. Мешканців населених пунктів просять залишатися в укриттях до сигналу про відбій загрози.

Нагадаємо, Росія наразі застосовує дальню бомбардувальну авіацію зі здебільшого старими радянськими ракетами. Окупанти використовують ракети, які не мають тієї точності, яку б вони хотіли, але їх влаштовує, що ці удари можуть бути по цивільному населенню.

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