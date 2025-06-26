На Вугледарському напрямку починає "сипатись оборона" — DeepState фіксує просування РФ

Збройні сили України / © Associated Press

Російські війська продовжують активне просування на ділянці, яка раніше перебувала в зоні відповідальності тактичної групи “Вугледар”. За останні дні ситуація значно погіршилася — оборона на цій лінії фронту стрімко послаблюється, противник досягає поступу одразу на кількох напрямках.

Про це повідомляє DeepState.

Вугледарський напрямок / © t.me/DeepStateUA

“На ділянці вже колишньої ТГр “Вугледар” продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи у просуванні”, — повідомляють фахівці DeepState.

Окупанти проводять інтенсивні штурмові дії вздовж лінії від Олексіївки до Зеленого Поля, використовуючи великі сили піхоти. Стан населених пунктів Олексіївка та Багатир наразі уточнюється. Крім того, фіксується тиск з боку Запорізької області в напрямку Зірки, а також активне просування в районі Комара, де ворог намагається взяти населений пункт під повний контроль і закріпитися.

Найбільш інтенсивні бойові дії тривають на відтинку Шевченко — Вільне Поле — Новосілка, де російські війська здійснюють безперервні атаки.

Окрему тривогу викликає інформаційна ситуація навколо ТГр “Вугледар”. За останній час зафіксовано численні випадки подання недостовірних доповідей, зокрема щодо “утримання” тих чи інших населених пунктів або позицій, що не відповідало реальному стану речей. Проте ці заяви не змінюють загального перебігу подій — фронт на цій ділянці залишається вкрай напруженим, а наступне оновлення мапи, ймовірно, продемонструє нові втрати.

Раніше Defenseone писав, що попри значні втрати Росія, ймовірно, продовжить повільне просування в Україні цього літа, заявили представники НАТО, описуючи ситуацію як похмуру та без явних ознак прориву з обох боків.