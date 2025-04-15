На Вугледарському напрямку зростає кількість штурмів: Наєв назвав мету ворога

Генерал-лейтенант Сергій Наєв / © Facebook-сторінка Сергія Наєва

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Російські війська продовжують спроби прориву на Вугледарському напрямку. Через це зростає кількість штурмових дій, ворог залучає більше техніки та живої сили.

Про це повідомив командувач тактичної групи «Вугледар» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Противник продовжує спроби прориву. Зростає кількість штурмових дій, залучається більше техніки та живої сили. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе — Скудне ворог задіяв 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів», — йдеться у заяві Наєва.

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Він додав, що російська техніка пересувалась чотирма колонами, заповненими десантниками. Українська аеророзвідка виявила ці колони ще на підходах і захисники завдали вогневого ураження. Так, було знищено понад 100 російських окупантів, чотири танки, дев’ять бойових броньованих машин, три бронеавтомобілі.

Генерал-лейтенант також поінформував, що за два місяці його командування тактичною групою вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, покращити тактичне положення на двох критичних напрямках.

Протягом двох місяців підрозділи тактичної групи знищили близько 9500 загарбників, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

Наєв акцентував, що близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів безпілотниками.

До слова, аналітики DeepState повідомили, що протягом попередньої доби ворог просунувся біля Роздольного на Донеччині та біля Гуєво на Курщині.