На вулицях Сум тривають запеклі бої з російськими окупантами

ЗСУ дають гідну відсіч.

У Сумах тривають бої за місто. Як повідомляється на сторінці Сухопутних військ України в Facebook, Збройні сили України опір чинять гідно.

Зазначимо, що бої тривають від початку збройної агресії Росії проти України. Голова Сумської ОДА - керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що нині з Сумської області на Київ наступає російська військова техніка. "На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу. Техніка з Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", - сказав Живицький.