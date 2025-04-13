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- Війна
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На вулицях лежать люди, горять авто: моторошне відео після ракетного удару РФ по Сумах у Вербну неділю
У Сумській ОВА показали моторошне відео після атаки по Сумах. Росіяни запустили по центру міста дві балістичні ракети.
Російські окупанти зранку, 13 квітня, двома балістичними ракетами атакували центр Сум.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
У Сумській ОВА опублікували моторошні кадри з місця ракетних ударів. На відео видно поранених цивільних. Люди намагаються допомогти одне одному.
«Ворог ударив двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Надається допомога пораненим. У цей час на вулиці було дуже багато людей. Ворог розраховував нанести максимальне ураження по людях. Всі служби працюють на місці події», — сказав Володимир Артюх.
Нагадаємо, орієнтовно о 10:15 у Сумах пролунали вибухи. Стало відомо про два “прильоти”. У Сумській міській раді станом на зараз повідомили про 20 загиблих через російський ракетний удар.