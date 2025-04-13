На вулицях лежать люди, горять авто: моторошне відео після ракетного удару РФ по Сумах у Вербну неділю

Наслідки обстрілу Сум / © скриншот з відео

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Російські окупанти зранку, 13 квітня, двома балістичними ракетами атакували центр Сум.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

У Сумській ОВА опублікували моторошні кадри з місця ракетних ударів. На відео видно поранених цивільних. Люди намагаються допомогти одне одному.

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Місце обстрілу / © скриншот з відео

«Ворог ударив двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Надається допомога пораненим. У цей час на вулиці було дуже багато людей. Ворог розраховував нанести максимальне ураження по людях. Всі служби працюють на місці події», — сказав Володимир Артюх.

Дата публікації 11:39, 13.04.25 Кількість переглядів 124 Обстріл Сум: в ОВА показали відео

Нагадаємо, орієнтовно о 10:15 у Сумах пролунали вибухи. Стало відомо про два “прильоти”. У Сумській міській раді станом на зараз повідомили про 20 загиблих через російський ракетний удар.