На які потуги вистачить нового армійського корпусу РФ на фронті: прогнози аналітиків

Російські окупанти перекидають на фронт нещодавно сформований 3-й армійський корпус, військову техніку помітили у Ростовській області.
Сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії, ймовірно, не зможе створити ефективну бойову міць.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, російські військові мають намір направити третій армійський корпус для посилення наступальних операцій в районі Донецька, де наступ в районі Мар'їнки, Пісків і Авдіївки загальмувався. Частини третього армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південному напрямку.
Війська третього армійського корпусу тренуються з використанням більш сучасної російської техніки: бойові машини піхоти БМП-3, танки Т-80БВМ і Т-90М, а також новітні варіанти штурмової гвинтівки АК-12.
Проте бійці цього армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць, вважають експерти.
Раніше стало відомо, що Росія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки.
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