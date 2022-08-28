На які потуги вистачить нового армійського корпусу РФ на фронті: прогнози аналітиків

Російські окупанти перекидають на фронт нещодавно сформований 3-й армійський корпус, військову техніку помітили у Ростовській області.

Сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії, ймовірно, не зможе створити ефективну бойову міць.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, російські військові мають намір направити третій армійський корпус для посилення наступальних операцій в районі Донецька, де наступ в районі Мар'їнки, Пісків і Авдіївки загальмувався. Частини третього армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південному напрямку.

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Війська третього армійського корпусу тренуються з використанням більш сучасної російської техніки: бойові машини піхоти БМП-3, танки Т-80БВМ і Т-90М, а також новітні варіанти штурмової гвинтівки АК-12.

Проте бійці цього армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць, вважають експерти.

Раніше стало відомо, що Росія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки.

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