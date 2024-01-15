На яких ділянках фронту тривають найзапекліші бої: військовий повідомив про ситуацію на передовій

На лівому березі Херсонської області ЗСУ утримують та розширють плацдарм, а на Куп'янському напрямкові наступ окупантів провалився.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" повідомив сержант Михайло Макарук.

"Згідно з доповіддю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного після інспекції лінії зіткнення, противник намагається вести атакувальні дії по всьому фронту. Але на деяких напрямках потрапляє у смертоносні пастки", — сказав Макарук.

З його слів, плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини утримується стараннями морпіхів, Сил спеціальних операцій та тероборони. Там знищується гігантська кількість особового складу та військової техніки супротивника.

"У районі Дворічної та Куп’янська на Харківщині російський наступ, який триває вже майже три місяці, фактично захлинувся. Противник знову і знову збирає батальйони у Бєлгородській та Курській областях – і кидає їх на фронт. Ми ж їх активно перемелюємо, переважно завдяки вмілим діям операторів FPV-дронів та наших піхотинців, – розповів сержант ЗСУ. – Аналогічна ситуація - у Запорізькій області – у районі Вербового та Роботиного. Складно на Донеччині. І в районі Бахмута, де росіяни щосили намагаються вийти до Часового Яру. І поряд з Авдіївкою. І у Мар’їнському районі".

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнень.

Аналітики зазначили, що окупанти не досягнуть успіху під час наступу, про який вони говорять.

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