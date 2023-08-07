На яких ділянках ворог засилає найбільше ДРГ: у Держприкордонслужбі дали відповідь

Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника українські прикордонники не фіксують.

Державна прикордонна служба наразі не фіксує ворожих ДРГ на кордоні з Білоруссю, однак вони є на кордонах з РФ у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Ми бачимо, що ворог намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а от по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області. Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України, в першу чергу, звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які направлені, на жаль, у тому числі й на мирних людей. Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України", - зазначив він.

Демченко додав, що від початку серпня прикордонні наряди зафіксували близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території, використовуючи різноманітне озброєння.

Повітряні сили України повідомили, що Росія здійснила запуск ракет з території Білорусі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час масованої атаки по Україні ввечері 5 серпня – це могли бути як "Кинджали", що пролітали через Білорусь, так і балістичні ракети.

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