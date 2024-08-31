На яких напрямках активізувалися росіяни та тривають бої: дані Генштабу

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилися 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог 22 рази атакував ЗСУ.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій.

Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

Раніше Генштаб повідомив про втрати росіян за добу. Більше про це читайте у новині.

Понад 140 бойових зіткнень! Зведення Генштабу на 31 липня

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