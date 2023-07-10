На яких напрямках атакують окупанти: головне зі зведення Генштабу

В Україні розпочалася 502 доба війни, яку розпочала РФ. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках фронту оперативна ситуація без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку протягом доби агресор вів штурмові дії та намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки РФ у районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. На Мар'їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, російські війська почали підготовку до можливих бойових дій на тимчасово окупованому півострові Крим.

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