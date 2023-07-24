На яких напрямках контратакують ЗСУ і де зосередився ворог: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районах Красногорівки та Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Макарівки Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Запорізькому та Херсонському напрямках агресор зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – йдеться у повідомленні.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки агресора, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, командний пункт, засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.