На яких напрямках наступають окупанти: дані Сирського

Ворог продовжує ведення наступальних дій на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві", - зазначив він.

Де ворог намагається наступати, за даними Сирського:

Активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

Здійснює безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території Російської Федерації для доукомплектування штурмових підрозділів.

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.

Втрати окупантів

"Попри складні умови та безперевні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм. На сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс", - уточнив військовий.

Лише за листопад Сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень на фронті.

А майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що в Авдіївці росіяни намагаються оточити ЗСУ на трьох напрямках.