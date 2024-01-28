На яких напрямках найгарячіше: Генштаб повідомив останні новини з передової (фото)

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 28 січня.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Також ворог завдав шість ракетних та два авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Де найгарячіше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

ЗСУ

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито шість атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито дві атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктівДонецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога поблизув Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Запорізької області.

ЗСУ

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив сім безуспішних спроб штурму позицій українських військ.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та одній станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, за даними Deepstate, збройні сили Росії посилили атаки на Куп'янському напрямку та трохи просунулися вперед. Україна не коментувала цю інформацію.

Варто наголосити, що Збройні сили України увійшли у п'ятірку найсильніших армій Європи, посівши четверту сходинку та випередивши західних партнерів.

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