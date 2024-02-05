На яких напрямках найгарячіше: Генштаб повідомив останні новини з передової 5 лютого (фото)

Ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 105 бойових зіткнень. Також ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 5 лютого.

Де найгарячіше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів Харківської області.

ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито дві атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 20 населених пунктів Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві безуспішні спроби штурму позицій наших військ.Сил оборони. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон та Очаків Миколаївської області.

Втрати ворога

Упродовж дня підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, який запас ракет має Росія. У ворога зараз десь 900 ракет, у місяць РФ виготовляє приблизно 100 далекобійних високоточних ракет.

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