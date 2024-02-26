На яких напрямках найгарячіше: Генштаб повідомив останні новини з передової на вечір 26 лютого (фото)

Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 26 лютого.

На яких напрямках найгарячіше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нова Січ Сумської області та Великий Бурлук Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 14 атак противника - в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші війська із займаних позицій. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито п'ять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Луганської області та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине, Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах шести населених пунктів Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Новоселівка Перша, Семенівка, Первомайське на Донеччині. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів Донецької області.

ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились п'ять населених пунктів Донеччини.

На Новопавлівському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито п'ять атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка, Любимівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів Запорізької області.

ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено чотири спроби штурму позицій наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів серед них місто Херсон та Золота Балка, Іванівка, Садове, Білозерка, Томина Балка, Станіслав Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному пункту управління, одній наземній станції управління БпЛА противника.

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.

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