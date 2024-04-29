На яких напрямках найгарячіше: Генштаб повідомив останні новини з передової на вечір 29 квітня (фото)

Триває 796-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 квітня.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Де найгарячіше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Леонівка Чернігівської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито сім атак у районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області, Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито дев'ять атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районі шести населених пунктів Луганської та Донецької областей. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донецької області.

Збройні сили України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак у районах населених пунктів Луганської та Донецької областей, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак у районах семи населених пунктів Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів у районах чотирьох населених пунктів Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах трьох населених пунктів Донецької області, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів у районах двох населених пунктів Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилося понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації п'ять разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Макарівка Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів Запорізької області.

Збройні сили України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби за підтримки авіації здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаударів у районах трьох населених пунктів Херсонської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, російська армія намагається використати ситуацію, поки Україна очікує постачання озброєння від партнерів, передусім від США, зазначив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

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