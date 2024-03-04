На яких напрямках найгарячіше: Генштаб повідомив останні новини з передової на вечір 4 березня (фото)

Триває сімсот сорокова доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 березня.

Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Де найгарячіше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районі села Чуйківка Сумської області та в районі чотирьох населених пунктів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 30 населених пунктівна Сумщині та Харківщині.

ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одні атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нью-Йорк та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів Донеччини.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Нетайлове, Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів Донеччини.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів Донеччини.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Однак, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Малинівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області.

ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Так, протягом доби противник двічі здійснював безуспішні штурмові дії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Зміївка Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління БпЛА противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шести артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, в ЗСУ зробили обнадійливу заяву про ситуацію біля Авдіївки.

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