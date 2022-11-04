На яких напрямках окупанти нині ведуть наступ – відповідь Генштабу

Зберігається загроза завдавання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, такі дії можливі і з території Білорусі.

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 4 листопада.

У Генштабі повідомили, що ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Протягом доби російські окупанти завдали трьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Зберігається загроза завдавання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, такі дії можливі і з території республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;

на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рух українських військ на Херсонському напрямку сповільнює дощова погода.

Росія втратила 278 літаків - вдвічі більше, ніж під час війни в Афганістані

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