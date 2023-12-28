На яких напрямках окупанти йшли в атаку: нові дані Генштабу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками відбито три атаки.

На Шахтарському напрямку противник наступальних та штурмових дій не здійснював.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Втрати ворога

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

Раніше аналітики повідомили, що збройні сили Російської Федерації просунулися на заході Запорізької області.

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