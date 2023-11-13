На яких напрямках штурмують окупанти та де наступають: свіжі дані Генштабу

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Наші захисники відбили 24 атаки противника на Мар'їнському напрямку.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Лиманському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки авіації, противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили близько 10 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Тут Силами оборони відбито 17 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, де українські воїни відбили 2 атаки.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 склади боєприпасів противника.

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