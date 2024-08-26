На яких напрямках тисне ворог та де тривають бої: зведення Генштабу

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 15 штурмів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районі Невського, де провів дев'ять штурмів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар'ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив сім атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти активних наступальних дій вчора не здійснювали.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог бомбардував п'ятьма КАБами район Токарівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською областю противник з території Росії активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів.

Раніше у ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень. Більше про це читайте у новині.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

Читайте також: