На яких напрямках упродовж доби було найгарячіше - відповідь Генштабу

Українська авіація за добу завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження ворога.

Протягом доби окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Комишувасі Запорізької області, здійснили сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ ЗСУ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 25 листопада.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій.

На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли з танків та ствольної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде активну оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстрілів по районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і в центрах підготовки перед відправленням до районів ведення бойових дій на території України. Так, зокрема в населеному пункті Деревна Брестської області республіки Білорусь 22 листопада внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один зазнав поранення.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки (ОВТ - ред.) противника, а також трьох ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та п'ять районів зосередження особового складу і ОВТ ворога.

Нагадаємо, Росія почала використовувати певний тип ракет для ударів по Україні.

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