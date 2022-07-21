На яких умовах може закінчитися війна - Подоляк дав відповідь

Російсько-українська війна може закінчитись лише на умовах України, що означає, що окупанти мають покинути всю територію нашої держави.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час всеукраїнського телемарафону.

"Ніяк інакше війна Росії в Україні не може закінчитись, як на умовах України. А це значить, що Росія має покинути всю територію України. Вся територія України має бути українською і тільки українською", - сказав він.

За його словами, ніякі псевдореферендуми росіян на окупованих територія не зупинять військові дії.

"Будь-які фіктивні референдуми чи будь-які інші юридичні формати, які Росія може запропонувати на цих територіях, не мають ніякого сенсу. Всі розуміють сьогодні і будуть розуміти, що це просто анексія чужої території. Тому війна буде йти, поки ці території не будуть звільнені, і вони ніколи ніким не будуть визнані російськими", - сказав він.

Також він прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що "географічні" завдання російського вторгнення в Україну змінилися, тепер це не лише створені Росією терористичні угрупування "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, а й "низка інших територій".

"Заява Лаврова - це суто пропагандистська заява, розрахована на внутрішній ринок. На сьогоднішній день Міністерство закордонних справ РФ дуже непрофесійно працює і поступово починає говорити правду про те, який тип війни Росія веде в Україні. Є всього дві цілі війни. По-перше, глобальна ціль, яку вони спочатку не декларували, але до якої все йшло. Це знищення української державності, захоплення Києва, захоплення центру урядового кварталу, знищення уряду і знищення державності України як такої. Всі ці "денацифікації", "демілітаризації" - це загальні пропагандистські кліше, які потрібні були, щоб виправдати свої дії", - сказав він.

"Друга ціль, про яку зараз пан Лавров відверто сказав, це територіальні претензії до України. Тобто зайшла класична середньовічна армія загарбників у чужу країну і частково захоплює її територію. Нема жодних інших цілей. Вони хочуть зайти на нашу територію, забрати певну кількість гектарів нашої землі, знищити там все, що стосується України, включаючи міста і села, вигнати наших людей або переселити їх в Росію у табори і після цього на цій знищеній землі просто побудувати ще один Донецьк і Луганськ у тому вигляді, який вони мали останні вісім років", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що будь-яка спроба навіть подумати про використання Росією ядерної зброї проти України призведе до зникнення Російської Федерації з лиця землі.

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