На який час Росії вистачить ресурсів для наступу: ексвійськовий спрогнозував перебіг війни

За оцінками експертів, РФ має необхідні ресурси, щоб підтримувати наступ ще півтора року.

Колишній заступник очільника СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що Росія має достатньо резервів та ресурсів, щоб підтримувати наступальні дії до кінця 2025 року.

Про це пише "Еспресо".

"Сьогодні більшість фахівців схиляється до того, що якщо ситуація триватиме на тому рівні на якому вона є, то РФ може підтримувати темп наступальних операцій до кінця 2025 року. Вони просто не зможуть [довше – ред.] втримувати ситуацію, яку вони самі породили. Втім, це може статись і раніше", – пояснив Ягун.

За словами генерала, Росія швидше втратить наступальний потенціал, якщо, наприклад, Сили оборони України зможуть провести контрнаступ, або відбудуться якісь інші події, які призведуть до втрати росіянами ресурсів.

"Ми говоримо про ресурси Росії. Для того, щоб проводити наступальні операції потрібні ресурси й засоби. Тому про термін до кінця 2025 року говорять не так військові експерти, як економісти", – додав Віктор Ягун.

Нагадаємо, генерал США пояснив, які втрати змусять Путіна зупинитися. На думку Бена Годжеса, треба позбавити Росію її тіньового флоту з нафтою.

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