На яких напрямках зосередилися росіяни: свіжі дані Генштабу

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій наших військ поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. На напрямку активно працювала авіація противника.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 41 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав трьох ракетних та 10 авіаційних ударів, із застосуванням трьох ракет та 15 керованих бомб, а також здійснив 357 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 23 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 1 гелікоптер, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети та 73 автомобілі окупантів.

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