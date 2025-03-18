На якому етапі війни зараз перебуває Україна: генерал Бен Годжес оцінив

За словами Годжеса, зараз вирішується, чи зможе Росія досягти того, що їй потрібно, перш ніж її економіка впаде.

Війна в Україні перебуває на тій стадії, коли жодна зі сторін не може перемогти іншу.

Таку думку висловив генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю FREEДOM.

"Якщо ви солдат в окопі в Покровську або інших подібних місцях, то ситуація жахлива. Якщо ви український солдат на Курському напрямку, то справи йдуть трохи краще", – коментує Годжес ситуацію на фронті.

Водночас, він вважає, що в Кремлі теж далеко не все добре, особливо тим, хто несе відповідальність за російську економіку.

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"Я думаю, що ми перебуваємо на тій стадії, коли жодна зі сторін не може перемогти іншу. Здається, цього року починається промислові перегони. Чи зможе Росія досягти того, що їй потрібно, перш ніж її економіка впаде? Чи зможе Україна досягти того, що їй потрібно, до початку переговорів? Я думаю, саме на цьому етапі ми й перебуваємо", – зазначає американський генерал.

Раніше генерал Бен Годжес відповів, чи вдасться закінчити війну до 9 травня.

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