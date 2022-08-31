На якому напрямку фронту ЗСУ можуть завдати основного удару найближчим часом: відповідь Жданова

Оскільки, на думку війського екперта Олега Жданова, на цей напрямок, згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, РФ планує перекинути частину третього армійського танкового корпусу.

Про це військовий експерт розповів телеведучій 1+1 Наталії Мосейчук.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"Є Харківський, Донецький та Запорізькій напрямки. На сьогодні ситуація змінилася і не зовсім на нашу користь. Запорізький напрямок - він був одним із найперспективніших, але сьогодні вранці з'явилося повідомлення Генштабу ЗСУ, що там, найімовірніше, очікується поява третього армійського танкового корпусу, який вони формують. Нам треба готуватися до оборонної операції на цьому напрямку", - сказав він.

Жданов попередив, що російська армія намагається створити ілюзію масованого наступу, щоб військово-політичне керівництво України почало перекидати підрозділи з півдня на інші напрямки фронту.

"Вони (окупанти - ред.) будуть намагатися вирівняти ситуацію на фронті. 29 серпня, коли почалися події на південному напрямку, російські військові атакували всі наші позиції на Харківщині. Вони намагалися створити щось на зразок відволікального маневру. Ми не піддалися, тому вони зараз формують цей корпус, який заходить, знову ж таки, через Крим. На правий берег Дніпра вони уже не можуть їх переправити, бо мости не працюють. Тому вони його потягнули на Запорізький напрямок", - пояснив експерт.

Нагадаємо, експерти розповіли, куди перекинуть та які завдання виконуватиме третій армійський корпус. Детальніше читайте ТУТ.

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