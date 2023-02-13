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На якому напрямку росіяни концентрують основні зусилля: відповідь Гуменюк

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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На якому напрямку росіяни концентрують основні зусилля: відповідь Гуменюк

Фото: Getty Images

На Запорізькому напрямку окупанти не можуть впоратися з рухом спротиву.

Російські окупаційні війська концентрують основні зусилля на Запорізькому напрямку і продовжують тероризувати диверсійно-розвідувальними групами напрямок дельти Дніпра.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Еспресо".

За її словами, противник підтягнув на тимчасово окуповану Херсонщину підрозділи Росгвардії. Але вона запевнила, що угрупування росіян не має критичного збільшення.

"Це говорить про те, що вони не можуть впоратися з рухом спротиву і відчувають внутрішню загрозу у тих місцях, де дислокуються. Також це говорить, що морально-психологічний стан свого війська ворог оцінює як дуже низький та незбалансований, тому їм потрібні додаткові підрозділи, які будуть втримувати у тому числі й внутрішню дисципліну", - пояснила Гуменюк.

Спікерка також наголосила, що основне зосередження зусиль ворог зараз концентрує на Запорізькому напрямку. Також окупанти тероризують диверсійно-розвідувальними групами напрямок дельти Дніпра для того, щоб "розпорошувати" зусилля Сил оборони України.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що в районі Запоріжжя немає достатньої кількості сил росіян-окупантів, а також відсутнє реальне військове завдання, тому місто війська РФ взяти не зможуть.

Начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що російські війська підтягнули певні резерви на Запорізькому напрямку і створили неповноцінне угруповання для атаки.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1852
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