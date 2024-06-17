На якому напрямку росіяни можуть піти в наступ: прогноз аналітиків

Російські війська 16 червня продовжували обмежені наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Генштаб повідомляв, що 15 і 16 червня тривали бої під Урожайним і Старомайорським. Генштаб також повідомив, що російські війська випустили по Старомайорському до 54 некерованих плануючих бомб.

Окупанти, очевидно, готуються до наступних наземних атак поблизу населеного пункту.

"Потужні удари плануючими бомбами вказують на те, що російські війська найближчими днями можуть активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту", - зазначили аналітики.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти повільно просуваються у Донецькій області. Ворог має часткові успіхи у Покровському районі.

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