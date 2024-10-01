На якому напрямку ворог концентрує головні зусилля: назвав речник НГУ

На Покровському напрямку російська армія концентрує головні зусилля. Ворог намагається створити умови для просування піхоти.

Про це розповів речник НГУ Музичук в етері телеканалу "Еспресо".

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"Підрозділи Нацгвардії України виконують завдання вздовж усієї лінії фронту, зокрема на ділянках, де противник концентрує свої основні зусилля. Протягом цієї доби найактивнішим напрямком залишається Покровський. Саме на Покровському напрямку противник концентрує головні зусилля", - наголосив Музичук.

За його словами, на цьому напрямку за минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень. Військовослужбовці Нацгвардії успішно відбили 9 спроб штурмів противника.

"Росіяни продовжують здійснювати штурми малими піхотними групами чисельністю від двох до чотирьох осіб. Іноді для підсилення можуть залучати більші підрозділи, проте загальна тенденція залишається незмінною. Відбувається велика кількість артилерійських та авіаційних обстрілів, за допомогою яких противник намагається створити умови для просування своєї піхоти та проведення штурмів", - зауважив він.

Нагадаємо, російські окупанти прагнуть отримати можливість наступати на Покровськ Донецької області з південного напрямку.

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