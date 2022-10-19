На яку наступну країну може напасти Путін: експерт порівняв російських загарбників із монгольською навалою

Яка країна була би наступною на шляху Путіна?..

Український історик Олександр Палій зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін міг би уразити Польщу, країни Балтії, Болгарію, Румунію, якби Україна у війні проти Росії не дала достойну відсіч.

Про це експерт розповів в інтерв’ю ТСН.

"Це був би такий похід, як монголо-татарська навала. До Атлантичного океану. Тому Європа, яка допомагає нам, допомагає і собі. Тож наша перемога буде перемогою усього світу", - додав Олександр Палій.

За словами історика, проти європейських країн Путін міг би застосовувати ядерну зброю.

"Якби російський шантаж із ядерною зброєю, який почався нещодавно, пройшов, то звийчайно вони (російська влада - ред.) б постійно його використовували. Піддатися на ядерний шантаж - означає отримати постійний ядерний шантаж. На Заході це зрозуміли і сказали, що будуть відповідати", - зазначив Палій.

Російська влада може застосовувати найбільш підлі засоби і не зупиниться не перед чим.

"Коли їм буде реально страшно, лише тоді вони зупиняться", - додав історик.

Раніше в Україні заявили про постачання ЗСУ Грецією бойових машин піхоти.

Нагадаємо, що окупанти за день використали проти українців дев'ять дронів-камікадзе.

Читайте також: