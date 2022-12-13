На яку суму Польща вже допомогла Україні і скільки біженців прийняла: Дуда зробив заяву

Польща разом із Німеччиною проситиме ЄС про фінансову підтримку для допомоги українцям, які тікають від війни.

У Польщі знову фіксують збільшення кількості біженців, які прибувають з України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі з лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, повідомляють польські ЗМІ.

За його словами, щоб й надалі підтримувати українців, які змушені покидати домівки через агресію РФ, країна буде просити фінансову допомогу Євросоюзу.

"Я сказав президенту, що вважаю, що ми маємо просити Європейську спільноту, Європейську комісію про особливу фінансову підтримку, призначену для наших країн, які несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців, які рятуються від російського вторгнення", – заявив Анджей Дуда.

Польський лідер вказав на те, що нинішня російська тактика полягає в тому, щоб знищити критичну інфраструктуру в Україні, позбавивши таким чином українців можливості опалювати свої будинки та позбавляти їх електроенергії. Як він пояснив, це й призводить до збільшення кількості людей, які тікають від "морозу, смерті та російських ракет".

"Кількість біженців у Польщі збільшилася за останні місяці та тижні. За нашими оцінками, зараз їх близько 3 мільйонів. Ми говорили про це з президентом, тому що це, ймовірно, означатиме збільшення кількості біженців з України до Німеччини", – додав він.

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Крім того, Дуда наголосив, що його країна надала Україні величезну військову підтримку, яка оцінюється приблизно в 2 мільярди доларів і полякам нині "приємно отримати інформацію про те, що озброєння, виготовлене в Польщі, добре працює і дійсно допомагає українським воїнам захищати територію України".

Зазначимо, що від січня у Польщі планується запровадити для усіх працездатних українців, які не знайдуть роботу упродовж 3-х місяців та не орендують квартири, 100% плати за проживання в центрах для біженців. Така ініціатива, на думку, уряду мотивує біженців якнайшвидше знайти роботу в Польщі та винаймати житло власним коштом.

Нагадаємо, опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

Як повідомлялося, поляків попередили, що цієї зими їм може загрожувати не лише відключення світла, а й опалення. Ризик зростає через застарілу енергосистему та небезпеку російської помсти за нафтове ембарго.

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