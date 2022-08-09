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На яку суму Україна збила російські ракети за ранок понеділка: у Forbes підрахували

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На яку суму Україна збила російські ракети за ранок понеділка: у Forbes підрахували

Фото: Associated Press

Росія вранці 8 серпня атакувала Україну ракетами, які успішно збила ППО.

Уранці 8 серпня українська ППО збила чотири російські крилаті ракети типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Вартість невдалого ракетного обстрілу 8 серпня коштувала росіянам 26 млн доларів.

Про це повідомляє український Forbes з посиланням на власні розрахунки.

Одну ракету було знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", решта три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр". 

За оцінкою видання, загальна вартість чотирьох збитих "Калібрів" становить 26 млн доларів. 

Для розрахунку вартості випущених Росією ракет по Україні Forbes використовує такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.

Нагадаємо, скільки ворожих кораблів у Чорному морі можуть нести ракети типу "Калібр".

Як повідомлялося, ворог недорахувався 23 росіян і танка Т-72.

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