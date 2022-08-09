На яку суму Україна збила російські ракети за ранок понеділка: у Forbes підрахували

Уранці 8 серпня українська ППО збила чотири російські крилаті ракети типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Вартість невдалого ракетного обстрілу 8 серпня коштувала росіянам 26 млн доларів.

Про це повідомляє український Forbes з посиланням на власні розрахунки.

Одну ракету було знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", решта три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

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За оцінкою видання, загальна вартість чотирьох збитих "Калібрів" становить 26 млн доларів.

Для розрахунку вартості випущених Росією ракет по Україні Forbes використовує такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.

Нагадаємо, скільки ворожих кораблів у Чорному морі можуть нести ракети типу "Калібр".

Як повідомлялося, ворог недорахувався 23 росіян і танка Т-72.

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