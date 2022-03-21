На їхніх руках кров українців: перелік зірок, блогерів та політиків, які підтримали напад РФ на Україну

На їхніх руках кров українців: перелік зірок, блогерів та політиків, які підтримали напад РФ на Україну

Опублікували перелік зірок, політиків та блогерів, які підтримали напад РФ на Україну або вирішили про це промовчати.

Напад Росії на Україну та масові вбивства українців підтримали зірки, блогери та політики не лише з країни-агресорки, а й деякі зрадники, які народились в Україні.

Тheylovewar.com опублікував їхній перелік.

Артисти, які підтримують вбивства українців:

Мот - музикант, який підтримує Путіна. Його сторінка в Instagram за посиланням.

Діма Білан - мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Його сторінка в Instagram за посиланням.

Регіна Тодоренко - ведуча родом з України. Вона замовчує дії агресора та реальну ситуацію в Україні. сторінка в Instagram за посиланням.

Вона замовчує дії агресора та реальну ситуацію в Україні. сторінка в Instagram за посиланням. Влад Топалов - мовчазна підтримка путінського режиму. Його сторінка в Instagram за посиланням.

Ані Лорак - замовчування агресора та реальної ситуації в Україні . Мовчазна підтримка путінського режиму.

. Мовчазна підтримка путінського режиму. Стас Міхайлов - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Його сторінка у соцмережах.

Станіслав Бондаренко - пропаганда путінського режиму. Поширення дезінформації про війну росії проти України.

Сніжана Єгорова - підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Українофобство. Її сторінка у телеграмі.

Співачка Слава - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Її акаунт в телеграмі.

Тіматі - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Його сторінка у "Вконтакті".

Оля Бузова - підтримка путінського режиму. Поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Яна Поплавська - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України. Її сторінка в соцмережах.

Аліна Ланіна - замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Олег Газманов - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Його сторінка в соцмережах.

Володимир Машков - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Марат Башаров - підтримка путінського режиму.

Сарік Андресян - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Українофобство. Його сторінка в соцмережах.

Лера Романтика - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України. Її сторінка в соцмережах.

Оксана Федорова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Анна Asti - українська співачка. Мовчазна підтримка путінського режиму. Її сторінка в соцмережах.

Мовчазна підтримка путінського режиму. Її сторінка в соцмережах. Джиган - український репер. Мовчазна підтримка путінського режиму. Його сторінка в соцмрежах.

Мовчазна підтримка путінського режиму. Його сторінка в соцмрежах. Станіслав Ярушин - мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Artik - український виконавець та режисер. Мовчазна підтримка путінського режиму. Його сторінка у соцмережах.

Кирило Ємельянов - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Надія Бабкіна - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Дана Борисова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Вячеслав Манучаров - мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Аніта Цой - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Мітя Фомін - замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Анна Семеновіч - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Поліна Гагаріна - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Марія Кожевнікова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Григорій Лепс - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Володимир Пресняков - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Вікторія Дайнеко - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Баста - мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Філіп Кіркоров - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Ніколай Басков - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Анна Сєдокова - українська виконавиця . Мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

. Мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Артур Пірожков - мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Марі Краймбрері - українська виконавиця . Мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Її сторінка в соцмережах.

. Мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Її сторінка в соцмережах. Лариса Доліна - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Вікторія Боня - замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Анна Хількевич - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Світлана Лобода - українська співачка . Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Сюзанна Варніна - мовчазна підтримка путінського режиму.

Наталія Бочкарьова - підтримка путінського режиму.

Таїсія Повалій - українська виконавиця. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Вадим Казаченко - український співак, який підтримує Путіна.

який підтримує Путіна. Василь Герелло - оперний співак родом з України. Підтримка путінського режиму

Підтримка путінського режиму Іван Охлобистін - підтримка путінського режиму.

Співачка Жасмін - підтримка путінського режиму.

Єкатєріна Волкова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Блогери, які підтримують вбивства українців:

Аліна Акілова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Сторінка у сомережах.

Вероніка Степанова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Сторінка у сомережах.

Слава Басюл - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України. Сторінка у сомережах.

Юлія Бездарь - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Сторінка у сомережах.

Каріна Палецьких - замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Сторінка у сомережах.

Ксенія Бородіна - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Сторінка у сомережах.

Алєксандра Гозіас - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Софія Стужук - українська блогерка. Мовчазна підтримка Путіна.

Мовчазна підтримка Путіна. Єлена Крайт - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Заявила, що їй не соромно за дії влади, назвала війну в Україні "освободительной и миротворческой".

Рома Жолудь - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Оксана Лаврєнтєва - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Готова молитися за Путіна. Зараз видалила той пост

Вєра Дікая - поширення дезінформації про війну Росії проти України. Підтримка путінського режиму

Гарік Харламов - замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму.

Сергій Рогожин - пропаганда путінського режиму.

Тетяна Навка - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Тіна Канделакі - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Ангеліна Дубровська - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Мілана Тюльпанова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Катя Тхі - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну росії проти України.

Прохор Шаляпін - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Борис Корчевніков - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Ольга Василенко - білоруська блогерка. Поширення дезінформації про війну Росії проти України. Пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Лія Волянська - пропаганда путінського режиму.

Мама на шпільках (Катерина Стаценко) - поширення дезінформації про війну Росії проти України. Пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Олександра Машкова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Школа Жизни (как здорово) - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Адвокат Володимир Гончаров - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Anna | lawyer - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Тетяна Рижкова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

@recepti_ella - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Леді Флора - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Андрій Ткачов - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Яна Рудковська - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Іван Кутовой - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Марія Віскунова - підтримка путінського режиму.

Емір Кашоков - мовчазна підтримка путінського режиму.

Юля Прівалова - українофобство . Зараз соцмережі Юлі за Україну, але українофобні анекдоти в коментарях під власними фото.

. Зараз соцмережі Юлі за Україну, але українофобні анекдоти в коментарях під власними фото. Ілля Макаров - мовчазна підтримка путінського режиму.

Олєчка Фомочка - українка. Пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Тамбі Масаєв - мовчазна підтримка путінського режиму.

Рустам Рептілоїд - мовчазна підтримка путінського режиму.

Олексій Щербаков - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Тетяна Поп - українка. Пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Манасіпов - підтримка путінського режиму.

Нурлан Сабуров - мовчазна підтримка путінського режиму.

Мері Шум - підтримка путінського режиму.

Ліу Сівая - поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Вероніка Хуснустдінова - поширення дезінформації про війну Росії проти України. Запевняє, що росіяни не хочуть війни і звинувачує захід в реалізації запланованого заздалегідь сценарію.

Віка Левда - підтримка путінського режиму.

Юля Пушман - замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Романовскій - підтримка путінського режиму.

Каріна Нігай - підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Марія Погребняк - мовчазна підтримка путінського режиму. Жодні санкції не страшні, Росія все зможе сама або за допомогою Китаю

Павло Пятницький - підтримка путінського режиму.

Ольга Нечаєва - підтримка путінського режиму.

Катерина Царская - у своєму телеграм-каналі розповсюджує фейкові новини та підтримує Путіна.

Ніколь Сахтаріді - підтримка путінського режиму.

Глєб Корнілов - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Tatarka FM - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Алана Мамаєва - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Маргарита Симоньян - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Екатеріна Діденко - поширення дезінформації про війну Росії проти України.

Оксана Марченко - українська ведуча, дружина Віктора Медведчука. Пропаганда путінського режиму.

Пропаганда путінського режиму. Курбан Омаров - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Вікторія Романець - українка, яка підтримала путінський режим.

яка підтримала путінський режим. Лєра Фрост - українка, пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Владіслав Лісовець - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Альона Шишкова - підтримка путінського режиму.

Юлія Барановська - підтримка путінського режиму.

Аміран Сардаров - підтримка путінського режиму.

Алла Довлатова - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Політики, які підтримали напад Росії на Україну:

Вікторія Горбачова

Дмитро Пєвцов

Соня Плотнікова (дочка депутата Плотнікова)

Володимир Владіміров

Світлана Вислобокова

Дмитро Співак

Нестор Шуфрич

Євген Мураєв

Тетяна Монтян

Олена Бондаренко

Михайло Міщанюк

Ілля Кива​​​​​​​

Юрій Дудкін.

Олексій Калініченко

Богдан Гіганов