На ЗАЕС через обстріли РФ вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України - "Енергоатом"

Російські окупанти 5 вересня знову обстріляли територію ЗАЕС, внаслідок чого відключено від мережі енергоблок №6, який тепер забезпечує лише потреби станції.

Через спричинену російськими обстрілами пожежу вимкнулася остання лінія електропередачі, яка з`єднувала вузол Запорізької АЕС з енергосистемою України, розвантажений і відключений від мережі енергоблок №6.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.

"Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Ворожим вогнем були пошкоджені й відключені наступні лінії електропередачі:

750 кВ ЗАЕС – Дніпровська,

330 кВ ЗаТЕС – Каховська

ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.

Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень раніше.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Україна не зупинятиме Запорізьку АЕС.

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