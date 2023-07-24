На ЗАЕС четвертий енергоблок перевели у стан "гарячий зупин": в "Енергоатомі" повідомили про ризик

Фахівці стверджують, що це є грубим порушенням вимог експлуатації, адже енергоблок має перебувати виключно у стані "холодний зупин".

За наказом ворога на Запорізькій АЕС енергоблок №4 перевели у стан "гарячий зупин", що є грубим порушенням вимог експлуатації, адже енергоблок має перебувати виключно у стані "холодний зупин".

Про це повідомили у ДП "НАЕК "Енергоатом".

Переведення четвертого енергоблока у "гарячий зупин" є ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання, відсутність належного регламентного технічного обслуговування, також ремонту.

Президент "Енергоатома" Петро Котін заявив, що, ухваливши рішення про переведення реактора у стан "гарячого зупину", ворог порушив норми ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС.

В "Енергоатомі" наголосили на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин".

Нагадаємо, росіяни поширюють дезінформацію, що ЗСУ нібито збираються штурмувати ЗАЕС.

Раніше у ГУР повідомляли, що російські загарбники планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

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