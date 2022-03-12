На ЗАЕС ніхто із персоналу із новоприбулими окупантами із "Росатому" не контактує

Проте персоналу про всі свої дії доводиться доповідати військовим.

Після появи на Запорізьку АЄС людей із «Росатому» ситуація на станції не змінилась, її контролюють українські працівники, але все мають узгоджувати із окупантами.

Про це заявив виконувач обов'язків голови «Енергоатому» Петро Котін в ефірі телемарафону провідних телеканалів.

Він повідомив, що зміни все ж змінюють одна одну, і окупанти, чи працівники «Росатому» не втручаються в роботу співробітників.

Водночас, співробітники кажуть, що двоє з тих, хто прибув на АЕС із «Росатому», якраз мають завдячувати Україні. Адже починали свої кар’єри і проходили навчання на українських електростанціях.

Проте з ними ніхто не спілкується. Дозволяють собі репліки керівник військової адміністрації, який не називається, але який вважає, що захоплена АЕС є частиною РФ і що, тим кому це не подобаються можуть йти, а на їхні місці приведуть людей із «Росатому».