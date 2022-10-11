На ЗАЕС окупанти відключили всі шість блоків і тероризують персонал та їхні родини

Окупанти все ще тримають всі шість блоків Запорізької АЕС у "холодному стані". Наразі живлення ЗАЕС, а також систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС", - передає розвідка.

За інформацією ГУР МО України, вдалось зберегти постачання електроенергії до Енергодара. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

Російські окупанти та колаборанти тероризують персонал станції.

"Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "Росатомом", - зазначили у ГУР МО України.

В Енергодарі тиснуть на співробітників ЗАЕС: подробиці про ситуацію у місті

Станом на 9 жовтня у Енергодарі вже три дні поспіль відсутні світло та вода. Регулярні обстріли заважають проводити швидкі аварійно-відновлювальні роботи.

Російські окупаційні війська здійснюють морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС.

У суботу, 8 жовтня, у тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, стався вибух після чого у місті та навколишніх населених пунктах знову зникла електрика.

Окупанти продовжують перебувати на території атомної станції, щоразу провокуючи нові загрози ядерної небезпеки не лише для України, а й для Росії та країн Європи.

Так нещодавно з'явилася інформація, що окупанти замінували два блоки ЗАЕС, а також об'єкти інфраструктури міста.

Російські окупаційні війська здійснюють морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Працівників станції погрозами змушують укладати трудові договори з "Росатомом".

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