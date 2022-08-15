На ЗАЕС пошкоджено розподільний пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки - "Енергоатом"

Станом на ранок 15 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків. Пошкоджень також зазнав відкритий розподільний пристрій 750 кВ (ВРП-750).

"Окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їхнього гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", - наголошується в повідомленні.

Попри все Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб української енергосистеми.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити Росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, Данілов відкинув можливість розміщення миротворців на ЗАЕС.

Читайте також: