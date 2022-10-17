На ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з електромережею через обстріли росіян

Окупанти змінили тактику – ракетами обстрілюють дистанційні підстанції, через які живиться АЕС.

У понеділок, 17 жовтня, окупанти вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Про це повідомляє "НАЕК "Енергоатом".

"У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів. Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" вчергове просить міжнародне співтовариство невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення "Запорізької АЕС" під повний контроль України заради безпеки всього світу.

Терор росіян на ЗАЕС

Окупанти захопили ЗАЕС на початку березня, обстрілювати саму станцію армія Путіна почала на початку серпня. Вперше в історії на ЗАЕС 25 серпня сталося повне відключення від енергомережі.

На початку жовтня російський президент Володимир Путін наказав прийняти у федеральну власність Запорізьку АЕС. Згідно з текстом "указу" , нагляд та використання атомної енергії ЗАЕС визначено до 1 січня 2028 року.

Російські окупанти постійно посилюють охорону на території ЗАЕС. На станції зросла кількість постів. Відомо, що віднедавна частину Запорізької станції контролює бандформування глави Чечні Кадирова – СОБР "Ахмат", яке розмістило свою техніку та озброєння безпосередньо в турбінних залах №1 та №2.

Голова "Енергоатому" Петро Котін заявив, що тривалі перебої з електроживленням Запорізької АЕС, яку незаконно захопили російські окупанти, можуть призвести до другої "Фукусіми".

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що російські загарбники, які тимчасово контролюють Запорізьку АЕС, продовжують тиснути на персонал станції. Окупанти змушують людей підписати трудовий договір з російським "Росатомом".

Також стало відомо, що 10 жовтня окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької атомної електростанції із персоналу Валерія Мартинюка. Його тримають у невідомому місці. Ймовірно, до нього застосовують притаманні їм методи катування та залякування.

Читайте також: