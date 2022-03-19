На ЗАЕС відновили пошкоджену окупантами високовольтну лінію електропередачі

Лінія електропередачі працює та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.
Ремонтникам вдалося відновити високовольтну лінію електропередачі 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка 16 березня була пошкоджена через обстріли російських військових.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами", - йдеться в повідомленні.
Наразі лінія електропередачі працює та забезпечує стабільне функціонуванняя Запорізької АЕС.
Нагадаємо, в Україні через ворожі дії російських окупантів знеструмлено понад 1400 населених пунктів. Без електроенергії залишилося понад 850 тис. споживачів.
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