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На ЗАЕС відновили пошкоджену окупантами високовольтну лінію електропередачі

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На ЗАЕС відновили пошкоджену окупантами високовольтну лінію електропередачі

Вікіпедія

Лінія електропередачі працює та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.

Ремонтникам вдалося відновити високовольтну лінію електропередачі 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка 16 березня була пошкоджена через обстріли російських військових.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами", - йдеться в повідомленні.

Наразі лінія електропередачі працює та забезпечує стабільне функціонуванняя Запорізької АЕС.

Нагадаємо, в Україні через ворожі дії російських окупантів знеструмлено понад 1400 населених пунктів. Без електроенергії залишилося понад 850 тис. споживачів.

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