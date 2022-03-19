На ЗАЕС відновили пошкоджену окупантами високовольтну лінію електропередачі

На ЗАЕС відновили пошкоджену окупантами високовольтну лінію електропередачі

Лінія електропередачі працює та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.

Ремонтникам вдалося відновити високовольтну лінію електропередачі 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка 16 березня була пошкоджена через обстріли російських військових.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами", - йдеться в повідомленні.

Наразі лінія електропередачі працює та забезпечує стабільне функціонуванняя Запорізької АЕС.

Нагадаємо, в Україні через ворожі дії російських окупантів знеструмлено понад 1400 населених пунктів. Без електроенергії залишилося понад 850 тис. споживачів.

Читайте також: