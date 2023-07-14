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На ЗАЕС залишаються близько 500 окупантів — Запорізька ОВА

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На ЗАЕС залишаються близько 500 окупантів — Запорізька ОВА

На ЗАЕС перебувають сотні окупантів / Фото: Associated Press

Ворог залякує мирне населення та провокує виникнення техногенної катастрофи.

На території Запорізької атомної електростанції перебувають близько 500 російських військових та працівників "Росатома". 

Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

"Близько 500 російських військових та працівників "Росатому" перебувають на станції. Ми не знаємо, яке вони застосовують озброєння, яким вони мінували і мінують станцію", - зазначив він. 

Ворог залякує мирне населення та провокує виникнення техногенної катастрофи. Водночас обласна влада та фахівці тримають ситуацію на постійному контролі. Зараз реальної загрози немає, адже українські працівники продовжують сумлінно виконувати свої функції на ЗАЕС, додав Малашко. 

Усі структури регіону та населеня готові оперативно реагувати на ймовірну надзвичайну ситуацію. Українців закликають бути уважними та не реагувати на фейки. 

Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. 

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Дата публікації
Перегляди
165
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