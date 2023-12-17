На ЗАЕС зростає невдоволення серед енергетиків з РФ, окупанти створили чати для доносів – ГУР

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські загарбники посилюють тиск на українців, які працюють на АЕС, аби змусити їх отримати паспорти РФ та підписати контракти з "Росатомом". Також зростає невдоволення серед російських енергетиків, яких завезли на станцію.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Так, відповідно до вимог окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами РФ та підписати контракти до 31 грудня 2023 року.

"З метою примусу на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки", - повідомляє ГУР.

Водночас серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану українську атомну електростанцію – замість двох місяців москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки в Росії важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

Також російські спецслужби намагаються посіяти недовіру серед українських працівників, які відмовляються від підписання контрактів з "Росатомом" та паспортів РФ, створюючи умови для анонімних доносів, зокрема через спеціально створені телеграм-боти.

Нагадаємо, на початку грудня на ЗАЕС стався повний блекаут – була загроза радіаційній безпеці.

У Міненерго пояснили, якими можуть бути наслідки у разі аварії на ЗАЕС.

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