Окупанти риють окопи на захоплених територіях Запоріжжя і ховають танки у фортифікаційних спорудах

Окупанти риють окопи на захоплених територіях Запоріжжя і ховають танки у фортифікаційних спорудах

Російські окупанти намагаються утримувати зайнят позиції у Запорізькій області.

Загарбники країни-агресорки окопуються біля населених пунктів, які їм вдалося тимчасово захопити. Крім того, поповнюють запаси боєприпасів.

Про це повідомили у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації.

Жителі тимчасово окупованого Дніпрорудного та його околиць повідомляють, що росіяни риють окопи біля виїзду на село Орлянка. Вони також окопалися між Дніпрорудним та Златополем, біля кам’яного знаку Дніпрорудне.

Також є інформація, що загарбники окопуються біля місцевої церкви. Крім того, вони почали ховати свої танки та БТРи у свіжих капонірах і перекрили ґрунтову дорогу на Златопіль.

У Пологівському районі російські окупанти облаштували польовий склад боєкомплекту. У ньому засередили велику кількість снарядів до танків та артилерійських систем різного калібру. Втім, там спалахнула пожежа. "Причиною якої є вмілі дії українських військових", - наголосили в ОВА.

Як повідомлялося, загарбники держави-терористки Росії хочуть утримати зайняті позиції на Запоріжжі. Окупанти готуються до побудови багатоешелонної оборони. Таким чином росіяни намагаються утримати окуповані території в Запорізькій області.

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