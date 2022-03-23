На захід - від війни: розклад руху додаткових евакуаційний потягів на 23 березня

На захід - від війни: розклад руху додаткових евакуаційний потягів на 23 березня

Потяги слідуватимуть до Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На середу, 23 березня, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі залізничного перевізника, опублікувавши відповідний графік.

Додаткові евакуаційні рейси потягів на 23 березня

Київ, вокзал Дарниця:

8:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,

15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №279/278 Краматорськ - Львів;

16:00 - №285/284 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

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Повний актуальний графік поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.

Зазначимо, що евакуація потягами для пасажирів безкоштовна. Пріоритет під час посадки - дітям, жінкам, людям похилого віку, людям з інвалідністю.

Нагадаємо, напередодні мер Борисполя Володимир Борисенко рекомендував мешканцям виїхати з міста.

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