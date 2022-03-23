Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

На захід - від війни: розклад руху додаткових евакуаційний потягів на 23 березня

Дата публікації
Перегляди
9466
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На захід - від війни: розклад руху додаткових евакуаційний потягів на 23 березня

Укрзалізниця

Потяги слідуватимуть до Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На середу, 23 березня, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі залізничного перевізника, опублікувавши відповідний графік.

Додаткові евакуаційні рейси потягів на 23 березня

Київ, вокзал Дарниця: 

  • 8:00 - Інтерсіті+  Київ - Львів; 
  • 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

Харків

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
  • 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ, 
  • 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 - №279/278 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №285/284 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32. 

Повний актуальний графік поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.

Зазначимо, що евакуація потягами для пасажирів безкоштовна. Пріоритет під час посадки - дітям, жінкам, людям похилого віку, людям з інвалідністю.

Нагадаємо, напередодні мер Борисполя Володимир Борисенко рекомендував мешканцям виїхати з міста.

Читайте також:

Наступна публікація