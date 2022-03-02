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На західних кордонах зменшилися черги українців, які тікають в інші країни від війни Росії

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На західних кордонах зменшилися черги українців, які тікають в інші країни від війни Росії

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Прикордонники радять користуватися найменш завантаженими пунктами пропуску.

На західній ділянці кордону фіксується певне зменшення потоку громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що зменшується рівень завантаженості пунктів пропуску.

Прикордонники наголошують на тому, шо інформація про дискримінацію за расою чи національністю під час заходів контролю та перетину державного кордону не відповідає дійсності.

"Черговість перетину кордону застосовується до всіх національностей як і законодавчо визначена процедура оформлення документів, яка нині спрощена з гуманітарних підстав і допускається до жінок та дітей, першочерговість пропуску яких також є пріоритетом, особливо в час військового вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, інформація про заборону виїзду з України іноземцям також не відповідає дійсності.

"Прикордонники забезпечують оформлення громадян інших країн, зокрема студентів, які бажають повернутися на батьківщину, відповідно до норм законодавства та максимально допомагають в перетині кордону", - наголосили в Держприкордонслужбі.

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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