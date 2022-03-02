На західних кордонах зменшилися черги українців, які тікають в інші країни від війни Росії

На західних кордонах зменшилися черги українців, які тікають в інші країни від війни Росії

Прикордонники радять користуватися найменш завантаженими пунктами пропуску.

На західній ділянці кордону фіксується певне зменшення потоку громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що зменшується рівень завантаженості пунктів пропуску.

Прикордонники наголошують на тому, шо інформація про дискримінацію за расою чи національністю під час заходів контролю та перетину державного кордону не відповідає дійсності.

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"Черговість перетину кордону застосовується до всіх національностей як і законодавчо визначена процедура оформлення документів, яка нині спрощена з гуманітарних підстав і допускається до жінок та дітей, першочерговість пропуску яких також є пріоритетом, особливо в час військового вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, інформація про заборону виїзду з України іноземцям також не відповідає дійсності.

"Прикордонники забезпечують оформлення громадян інших країн, зокрема студентів, які бажають повернутися на батьківщину, відповідно до норм законодавства та максимально допомагають в перетині кордону", - наголосили в Держприкордонслужбі.