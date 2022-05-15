Російські окупаційні війська обстріляли "Азовсталь", де перебувають українські військові, фосфорними бомбами.

Самі окупанти стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора (14 травня — ред.) окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", - повідомив він.

Раніше Генштаб повідомив, що російські війська не покидають спроб вийти на кордони Донецької і Луганської областей, а також продовжуть з різної зброї завдавати ударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Нагадаємо, 14 травня віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українська влада готується підписати документ про евакуацію з "Азовсталі". Він може бути укладений за посередництвом Китаю або Туреччини. Також його повинні підписати представники "Червоного хреста".

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